Nach mehreren Sprengungen von Zigarettenautomaten im Kölner Norden hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Sie ordnet dem polizeibekannten Mann aus Euskirchen zwei der Taten zu. Der 32-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Handyvideos und Zeugenaussagen führen zu Tatverdächtigem

Auf die Spur des Euskircheners kam die Polizei unter anderem durch private Handy-Videoaufzeichnungen sowie durch Aussagen von Zeugen und Zeuginnen. Dem Mann wird die Sprengung eines Automaten auf der Donatusstraße in Köln-Pesch am 19. Juli sowie eine weitere Sprengung am 25. Juni auf dem Heckpfad in Nippes vorgeworfen.

Ob ihm noch weitere Sprengungen von Zigarettenautomaten zuzuordnen sind, ist Gegenstand der weiterhin laufenden Ermittlungen. (red)