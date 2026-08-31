Der Kölner Polizeihund Aiko hat in der Nacht zu Montag einen mutmaßlichen Einbrecher in Longerich gestellt. Der Verdächtige hatte zuvor versucht, sich in einem Waldstück auf einem Baum zu verstecken.

Gegen 2 Uhr waren die Diensthundeführer der Kölner Polizei zu aufgebrochenen Garagen im August-Haas-Weg in Longerich gerufen worden. Anwohner hatten drei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die mit Fahrrädern flüchteten.

Köln: Verdächtiger versteckt sich auf Baum

Einen der Verdächtigen entdeckten die Hundeführer an der Militärringstraße im Bereich der Herforder Straße. Der 28-Jährige ließ sein Rad zurück und lief in ein Waldstück. Dort spürte ihn der Hund Aiko auf einem Baum auf. Der Hund bellte so lange, bis der Mann sich widerstandslos festnehmen ließ.

Die Fahndung nach den beiden Komplizen dauert an. Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Nur wenige Stunden zuvor hatte ein anderer Diensthund der Kölner Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher in Leverkusen gestellt. In Rheindorf hatten drei Personen versucht, in eine Schule einzubrechen. Während die Polizei einen 17-Jährigen vor dem Gebäude festnehmen konnte, stellte Hund Ciri einen weiteren 17- sowie einen 18-Jährigen auf dem Dach der Schule. (red)