Der 57 Jahre alte Fußgänger, der am 31. Juli im Stadtteil Buchheim von einer Straßenbahn erfasst wurde, ist gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch (12. August) mit.

Der Mann wurde an der Haltestelle „Frankfurter Straße“ von einer einfahrenden Bahn erfasst und dabei schwer verletzt. Nun ist der Kölner in einem Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern laut Polizeiangaben weiter an. (red)