Nach dem Mord an seiner 19-jährigen Tochter im Jahr 2017 haben Fahnderinnen und Fahnder der Kriminalpolizei Köln den Aufenthaltsort des tatverdächtigen Vaters ermittelt. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei Köln bekannt. Bei dem Fall soll es sich um einen sogenannten „Ehrenmord“ handeln.

Seit Ende Mai 2026 hatten die Ermittlerinnen und Ermittler die Fahndung nach dem mittlerweile 54-Jährigen intensiviert und sich mit einem Aufruf an die Bevölkerung gewandt.

Tatverdächtiger wird mit internationalem Haftbefehl gesucht

Nachdem bereits in den letzten Wochen zahlreiche Hinweise eingegangen und ausgewertet wurden, konnte der Beschuldigte im Irak lokalisiert werden. Dabei wurde nach der umfangreichen Berichterstattung in den kurdischen Medien auch der genaue Aufenthaltsort des Gesuchten bekannt.

Gegen den Tatverdächtigen liegt ein internationaler Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes vor. Die Staatsanwaltschaft Köln hat nun ein Auslieferungsersuchen gestellt.

Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 44 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an mkzafira.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)