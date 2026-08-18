Bei der Ausreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn hat die Polizei einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der wegen Totschlags gesucht wird. Gegen den türkischen Staatsangehörigen lag ein Untersuchungshaftbefehl vor und er war zur Festnahme ausgeschrieben, wie die Bundespolizei am Flughafen mitteilte. Er wollte nach Istanbul reisen. Der Mann wurde der Justiz übergeben. (dpa/red)