Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montag (31. August) in Humboldt/Gremberg entdeckt worden. Nach Angaben der Feuerwehr Köln liegt der Fundort an der Westerwaldstraße 92 und damit an der Adresse des Georg-Simon-Ohm-Berufskollegs.

Noch bevor die Stadt Köln eine Presseinformation veröffentlicht hatte, ging eine Warnung über die App Nina an alle Haushalte heraus: Sie wurde um 12.35 Uhr als „Gefahreninformation“ veröffentlicht.

Evakuierungsradius beträgt rund 300 Meter

Wie die Stadt berichtet, handelt es sich bei dem Kampfmittel um eine britische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder. Der Blindgänger muss noch heute entschärft werden. Dafür muss der Gefahrenbereich im Radius von 300 Metern abgesperrt und evakuiert werden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind bereits vor Ort. Rund 2700 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. Auch der östliche Zubringer muss für den Verkehr gesperrt werden.

Für Menschen, die ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen, gibt es eine Anlaufstelle im Thusneldagymnasium an der Thusneldastraße 15-17 in Deutz. Um 13.30 Uhr läuft der erste Klingeldurchgang.

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