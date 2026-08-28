In Köln-Fühlingen ist am Freitagnachmittag (28. August) im Bereich der Kriegerhofstraße ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, das teilte die Stadt Köln mit. Es handele sich um eine zehn Kilogramm schwere Fluggranate mit einer Sprengmasse von einem Kilogramm, hieß es weiter.

Kampfmittel muss gesprengt werden

Um sie unschädlich zu machen, muss die Fluggranate kontrolliert gesprengt werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst bereite die Sprengung vor, teilte die Stadt Köln mit. Sand zur Abdeckung sei bereits vorhanden. Da nur wenige Häuser von der nötigen Evakuierung betroffen sind, hofft die Stadt, dass die Fluggranate zeitnah gesprengt werden kann.

Dies setze jedoch voraus, dass alle Anwohnenden ihre Häuser und Wohnungen unverzüglich verlassen. Auch alle anderen Personen werden gebeten, den Gefahrenbereich zu verlassen und bis zur Entwarnung nicht mehr zu betreten, teilte die Stadt Köln mit.

Eine Karte der Stadt Köln zeigt den Gefahrenbereich nach dem Fund einer Fluggranate in Fühlingen. Copyright: Stadt Köln

Der Gefahrenbereich wurde mit einem vorläufigen Radius von 100 Metern festgelegt. Eine exakte Zahl Betroffener konnte aufgrund der Kürze der Zeit nicht genannt werden, erklärte die Stadt.

Fluggranate in Köln-Fühlingen gefunden: Evakuierung nötig

Die Anlaufstelle für Evakuierte und die Einsatzzentrale des Ordnungsamtes befinden sich in der Turnhalle der Heinrich-Böll-Gesamtschule, Merianstraße 11, in Köln-Chorweiler.

Straßensperrungen wurden eingerichtet, die Klingeldurchgänge laufen derzeit. Das Ordnungsamt wird bei den Maßnahmen von der Polizei unterstützt. Rund um den Fundort ist für die Dauer der Maßnahmen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (red)

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