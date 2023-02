Coronavirus in Köln Stadt Köln beruft Krisenstab ein – siebte Person positiv

Köln – Die Stadt Köln beruft angesichts des Coronavirus für Mittwoch einen Krisenstab ein. „Er soll sicherstellen, dass alle Bereiche der Stadtverwaltung über die aktuellen und möglicherweise notwendig werdenden Maßnahmen informiert sind“, heißt es von Seiten der Stadt. Insbesondere soll der Umgang mit Großveranstaltungen besprochen werden. Zudem wurde eine weitere Person positiv auf den Coronavirus getestet. Der nunmehr sechste Infektionsfall steht erstmals nicht in Verbindung mit dem Kreis Heinsberg. Die Infektionsquelle liegt vermutlich im Ausland. Am Mittwochabend kam ein siebter Fall hinzu. Es handelt sich um die Praktikantin einer Schule in Köln, die daraufhin am Mittwoch geschlossen blieb. Zudem sind drei Feuerwehrleute infiziert, die zwar in Köln arbeiteten, aber nicht in der Stadt wohnen. (dha)

