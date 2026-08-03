Ein defekter Zug stört am Montagmorgen (3. August) den Bahnverkehr zwischen Köln und Bonn. Zwischen Brühl und Bonn ist die Strecke seit etwa 10 Uhr nur eingleisig befahrbar. Bis zum Bahnhof Köln Messe/Deutz ist der Zugverkehr aktuell beeinträchtigt. Das melden die Deutsche Bahn sowie das Portal „zuginfo.nrw“.

Die Züge der Regionalbahn 26, die Köln mit Mainz verbinden, beginnen und enden in einigen Fällen bereits in Bonn. Zwischen Bonn und Köln Messe/Deutz ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Züge der Regionalbahn 48, die in der Regel zwischen Wuppertal und Bonn-Mehlem verkehren, beginnen und enden südlich von Köln in Sechtem.

Statt der RB48 sollen Fahrgäste laut „zuginfo.nrw“ auf diesem Streckenabschnitt den Regionalexpress 5 nutzen. Dieser hält dafür neben seinem regulären Fahrplan zusätzlich in Roisdorf und Sechtem. Das Ende der Störung ist laut der Deutschen Bahn noch nicht abzusehen, im Portal steht als voraussichtliches Ende 18 Uhr. (red)