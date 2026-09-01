Es gibt Arbeitstage, an denen das Marsdorfer Büro der Kommunikationsagentur Vocato komplett verwaist ist. Nicht etwa, weil die Belegschaft geschlossen ins Homeoffice gewechselt ist, sondern weil sie sich abseits des Schreibtischs für andere Menschen und für die Stadt engagiert. So sehr, dass die Stadt das Unternehmen mit dem Ehrenamtspreis „KölnEngagiert“ auszeichnet.

Vocato gibt es seit 1999. Die Agentur berät und unterstützt Unternehmen und Verbände in der Technologie-, Finanz-, Industrie- oder Versicherungsbranche bei ihrer Kommunikation. „Das ehrenamtliche Engagement ist Teil unserer Identität“, sagt Birgit Brabeck, eine der beiden Geschäftsführerinnen.

„Wir haben schon immer Projekte finanziell unterstützt, wollten aber auch mit Tatkraft und unserem Wissen etwas machen“, sagt Brabeck. Im Fall von Vocato ist das die professionelle Kommunikation. Gemeinnützige Projekte und Initiativen, denen genau das fehlt, gibt es viele.

Birgit Brabeck (links) und Corinna Bause sind die Geschäftsführerinnen von Vocato. Copyright: Simon Westphal

Mit diesen Projekten in Kontakt kam Vocato unter anderem über den Marktplatz „Gute Geschäfte“ der Kölner Freiwilligen-Agentur, die genau diese Verbindungen herstellt. Für den Kölner Verein „Wünsch dir was“, der schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen besondere Wünsche erfüllt, redigiert die Agentur unter anderem eine Mitgliederbroschüre.

Für den Verein „Endlich Palliativ“ riet das Team zum Auftritt bei Instagram und LinkedIn. Gemeinsam mit der AWO führte Vocato Workshops für arbeitssuchende Menschen durch und vermittelte diesen, wie sie sich in sozialen Netzwerken präsentieren können.

Müllsammeln, Stolpersteine reinigen, Insektenhotel bauen

Neben diesen teilweise auch langfristigeren Projekten werden alle sechs Vocato-Mitarbeiterinnen an zwei Tagen im Jahr für ehrenamtliche Tätigkeiten freigestellt. Zuletzt halfen die Beschäftigten bei der Reinigung von Stolpersteinen in der Stadt.

Als nächste gemeinsame Aktion will die Agentur Weihnachtspakete mit Lebensmitteln für die Kölner Tafel packen. In den vergangenen Jahren beteiligte sich das Team unter anderem an einer stadtweiten Müllsammelaktion rund um das Rhein-Energie-Stadion und half bei einer Senioren-Olympiade.

Auch ein Insektenhotel an der Freien Naturschule in Rodenkirchen entstand mit Unterstützung des Unternehmens. „Mir geht dabei immer das Herz auf. Wenn jeder sich nur ein bisschen engagiert, kann die Welt so viel besser sein“, sagt Brabeck.

Zuletzt engagierte sich die Belegschaft bei der Reinigung von Stolpersteinen. Copyright: Vocato

Zudem übernimmt Vocato ehrenamtlich die Pressearbeit für das Forum „Unternehmen engagiert in Köln“, das die Stadt Köln 2023 ins Leben rief. Zentraler Baustein des Forums ist die jährlich stattfindende Aktionswoche, in der die 35 Mitgliederunternehmen gemeinsame oder eigene Projekte realisieren.

Die Geschäftsführerinnen hoffen, dass sich in Zukunft noch mehr Unternehmen am Forum beteiligen oder sich generell ehrenamtlich engagieren. Argumente dafür gebe es auch neben dem gesellschaftlichen Effekt viele. „Das gemeinsame Ehrenamt ist auch eine gute Möglichkeit, um sich mit anderen Unternehmen zu vernetzen“, sagt Corinna Bause, die zweite Geschäftsführerin.

Die Mitarbeiterinnen von Vocato beim Müllsammeln im Stadion-Umfeld. Copyright: Vocato

Gutes für andere und für die Gesellschaft zu tun, sei der eine Aspekt des ehrenamtlichen Engagements. Doch die beiden Geschäftsführerinnen sind davon überzeugt, dass auch die Beschäftigten davon profitieren.

Die gemeinsame Arbeit außerhalb des beruflichen Alltags könne neue Perspektiven eröffnen, den Zusammenhalt stärken und Kontakte zu Menschen schaffen, denen das Team sonst nicht begegnen würde. „Es ist eine andere Zufriedenheit als an einem normalen Arbeitstag, wenn man etwas ermöglicht hat, was sonst vielleicht nicht zustande gekommen wäre“, sagt Bause.