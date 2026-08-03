Promi-Treff im Cinenova„Die Verräter“ feiert Premiere in Ehrenfeld

Das deutsche TV-Publikum liebt Krimis (wie der Sonntagsdauerbrenner „Tatort“ beweist), und die Deutschen lieben es, zu rätseln: Das Format „Die Verräter“ will beide Faktoren vereinen. Montagmittag feierte die vierte Staffel der Rätselshow im Ehrenfelder Cinenova-Kino Premiere.

Armin-Laschet-Sohn Joe ist Teil der Show. Copyright: IMAGO/Panama Pictures

Ebenfalls dabei: Podcaster Philipp Fleiter („Verbrechen von nebenan“) mit Cathy Hummels Copyright: RTL/Julia Feldhagen

War Teil von Staffel drei: Moderatorin Charlotte Engelhardt („Bad Boyfriends“) Copyright: RTL/Julia Feldhagen

Marijke Amado moderierte vor recht vielen Jahren die „Mini-Playback-Show“, Sonja Zietlow ist vor allem für das „Dschungelcamp“ bekannt. Copyright: RTL/Julia Feldhagen

18 Prominente treten dabei an. Das Prinzip: Die Gruppe kämpft um einen Schatz, die Verräter versuchen, das zu sabotieren. Die Schikane: Nur die Verräter wissen voneinander, die anderen Kandidaten, genannt die Loyalen, müssen die Fieslinge identifizieren und im Anschluss eliminieren. Moderiert wird auch Staffel vier von Sonja Zietlow („Ich bin ein Star, holt mich hier raus“).

Zur Premiere im Cinenova kamen diverse Verräter – oder eben Nicht-Verräter –, aber auch frühere Teilnehmerinnen wie Moderatorin Charlotte Engelhardt und Sängerin Marie Reim.

Teilnehmer der vierten Staffel sind Cathy Hummels (Moderatorin), Hardy Krüger (Schauspieler), Marcel Nguyen (Kunstturner), Max Kruse (Fußballer), Tine Wittler (Moderatorin und Innenarchitektin), Ralph Morgenstern (Moderator). Außerdem an Bord: Urs Meier (Schiedsrichter), Peyman Amin (Modelagent), Marijke Amado (Moderatorin), Alexa Maria Surholt (Schauspielerin), Gabriel Kelly (Musiker), Papis Loveday (Model), Ania Niedieck (Schauspielerin), Philipp Fleiter (Podcaster), Ann-Kathrin Bendixen (Influencerin), Joelina Drews (Sängerin) sowie Julia und Nina Meise (Models). (gro)

Ab Montag, 17. August, 20.15 Uhr, RTL. Bei RTL Plus sind die Folgen bereits ab Montag, 3. August, zu sehen.