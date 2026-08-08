„Mega geil einfach. Mega gute Stimmung, alle gut gelaunt.“ Daniel bringt es auf den Punkt. Beim Straßenfest in Ehrenfeld wird am Wochenende gefeiert, gegessen und getanzt.

Bei rund 30 Grad und strahlendem Sonnenschein zieht es die Besucher auf die 750 Meter lange Festmeile zwischen Ehrenfeldgürtel und Piusstraße.

Party-Stimmung auf dem Straßenfest in Ehrenfeld

Schon von weitem ist die Musik zu hören. An beiden Enden stehen Bühnen mit Live-Acts, mittendrin sorgt ein DJ für zusätzliche Stimmung.

Das Duo „Pures Party Glück“ sorgt für Ausgelassenheit: Die Musiker steigen auf die Tische, singen und bekommen Kölsch entgegengestreckt. Die Gläser werden auf Ex geleert – das Publikum feiert begeistert mit und fordert eine Zugabe.

Nicht dabei: Das Duo Blumengarten. Das Gratis-Konzert wurde am Freitag (7. August) von der Stadt untersagt – aus Sicherheitsgründen. Stattdessen trat das Duo mit ihrem Hit „Gut genug“ kostenlos im Artheater auf.

Dazwischen reiht sich Stand an Stand. Churros, Pommes, Reibekuchen, Langos und Eis locken mit ihren Düften. Kinder drehen Runden auf dem Karussell, lassen sich Tattoos malen oder gestalten mit dem Glasbläser eigene „Zauberkugeln“.

Zum ersten Mal dabei ist „Upcycling Janz Jeck“. Sabine Jennrich erzählt begeistert von ihren Produkten: Aus alten Kleidungsstücken entstehen Karnevalskostüme, individuell gestaltete Jeansjacken mit kölschen Sprüchen.

Daniel und Timek, beide aus Ehrenfeld, sind spontan hergekommen – zum ersten Mal. „Es ist mega die Stimmung hier und es ist richtig schön“, sagt Timek. „Das beste Essen gibt's überall dort, wo es eine Wurst gibt.“

Alles sicher? Keine massiven Fahrzeugsperren

Neben der Ausgelassenheit gibt es aber auch Fragen zur Sicherheit. Ein Anwohner berichtet von Bedenken hinsichtlich der Absicherung des Festes. Tatsächlich auffällig: keine massiven Fahrzeugsperren, sondern mobile Schrankenzäune. Das Fest ist von vielen Seitenstraßen zugänglich.

Doch viele Besucher teilen diese Bedenken nicht – für sie ist das Fest ein großer Erfolg. Am Sonntag öffnet die Meile erneut von 11 bis 21 Uhr und das Veedel präsentiert sich erneut von seiner besten Seite.