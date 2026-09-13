Der Kölner Dom kostet während der sogenannten Dreikönigswallfahrt keinen Eintritt. Vom 24. bis 27. September ist Deutschlands bekannteste Kirche gratis für jedermann zugänglich - zum ersten Mal seit Einführung des neuen Eintrittsgeldes Anfang Juli. Touristinnen und Touristen können den Dom aber nur außerhalb der Gottesdienste besichtigen - und die werden gerade während der Wallfahrtstage vermehrt gefeiert.

Die Dreikönigswallfahrt ist die zentrale Wallfahrt im Erzbistum Köln. Sie führt an den Dreikönigenschrein im Kölner Dom, in dem sterbliche Überreste der Heiligen Drei Könige liegen sollen. Eröffnet wird die Wallfahrt bereits am Abend des 23. Septembers bei einer Messe mit dem Berliner Erzbischof Heiner Koch. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki feiert am 27. September vormittags einen Gottesdienst. An diesem Tag endet die Wallfahrt mit einem Abendgebet und einer Pilgermesse.

Freier Eintritt auch am 3. Oktober

Der Kölner Dom kostet seit 1. Juli zwölf Euro Eintritt für Touristinnen und Touristen. Es gibt Ermäßigungen und Ausnahmen. So erhalten Kinder bis 13 Jahre immer gratis Zugang zum Dom. Zudem haben die Kirchenverantwortlichen mehrere Gratis-Tage für alle eingerichtet. Dazu gehört unter anderem der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und der Tag der Arbeit am 1. Mai.

Wer einen Gottesdienst im Dom besuchen will, muss das ganze Jahr über keinen Eintritt zahlen. Menschen, die in der Kathedrale beten wollen, können sie kostenfrei über den Nordeingang betreten. Hier haben sie aber nur Zugang zu einem eingegrenzten Bereich. Anfang 2027 will der Dom eine erste Bilanz zum neuen Eintritt vorlegen. (KNA)