Bei einem Flug der Airline Eurowings vom Flughafen Köln/Bonn in Richtung Mallorca ist es am Samstagabend (29. August) zu Komplikationen gekommen. Die Maschine musste außerplanmäßig in Paris landen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Wie RTL und WDR übereinstimmend melden, war Flug EW590 am Samstagabend gegen 20.40 Uhr in Köln/Bonn in Richtung Palma de Mallorca abgehoben. Die Boeing 737 war südlich von Paris, als die Besatzung in rund acht Kilometern Höhe das Notsignal 7700 funkte. Durch die Kabine zog Dampf.

Der Flieger änderte seinen Kurs und landete um 22 Uhr auf dem Flughafen Charles de Gaulle (CDG) in Paris. Die Passagiere mussten aussteigen, niemand war zu Schaden gekommen. Die Maschine wurde anschließend technisch untersucht. Die 131 Passagiere wurden zunächst in Hotels untergebracht und sollten dann am Sonntag weiterfliegen.

Eurowings-Flug von Köln/Bonn: Dampf aus Bordküche

Eurowings erklärte gegenüber RTL, bei der Quelle des Dampfes habe es sich um einen Ofen in der hinteren Bordküche gehandelt. Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, habe man sich zu der Landung in Paris entschieden. Auf dem Flugportal Flightradar 24 ist zu sehen, wie der Kurs von EW590 rund um Paris verläuft.

Der Flug wurde nicht von Eurowings selbst durchgeführt, sondern von der tschechischen Airline Smartwings. Sie betreibt für Eurowings mehrere Maschinen.

Zwischenfall auf Flug von Köln nach Kroatien

Erst zwei Wochen zuvor war es ebenfalls zu einem Zwischenfall bei einem Flug von Eurowings gekommen, die Maschine musste umkehren. Das Flugzeug hob am Morgen des 15. August von Köln/Bonn in Richtung Kroatien ab. Nach Schleifen über dem Rheinland und dem Bergischen Land kehrte die Boeing 737-8FN zum Ausgangspunkt zurück: Kurz nach dem Start war es zu einer Kollision mit einem Vogel gekommen.

Aus Sicherheitsgründen entschied sich die Crew zu einer Umkehr. Das Flugzeug wurde überprüft, nachdem es ohne Komplikationen wieder in Köln/Bonn gelandet war. Mit einer anderen Maschine konnten die Passagiere dann verspätet nach Rijeka fliegen.