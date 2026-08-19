Der Duft von frisch gebackenem Brot, eine goldbraune Kruste, die beim Anschneiden leise knackt: Genau diesen Moment will die Kölnerin Andrea Hadrian möglichst vielen Menschen schenken. Deshalb präsentieren ihre Manufaktur „Dankebitte“ und der KStA Genuss-Club gemeinsam ein besonderes Genusspaket mit vier teils ausgefallenen Bio-Brotbackmischungen.

Das Paket kostet 24,95 Euro. Für Leserinnen und Leser gibt es mit dem Code „KSTA10“ einen exklusiven Rabatt von 10 Prozent auf den gesamten Warenkorb.

Auch eine mediterrane Mischung bietet das KStA‑Genusspaket. Copyright: Dankebitte GmbH

Andrea hat ihre Begeisterung für gutes Brot vor zehn Jahren zum Beruf gemacht. „Ich bin überzeugt: Brotbacken darf einfach sein, Spaß machen und trotzdem richtig besonders schmecken“, sagt sie. In ihrer Manufaktur in Rodenkirchen entwickelt sie vielfältige Bio-Backmischungen ohne Zusatzstoffe.

Im Genusspaket enthalten sind: das kernige Vollkornbrot „Kölsch Mädche“ mit Dinkel, Roggen und Sonnenblumenkernen, das würzige Gewürzbrot „CSI Cologne“ mit Safran, Curry und Ingwer, das mediterrane „Jemös Jemös“ mit Tomate, Rosmarin und Röstzwiebeln sowie das kräftige Krustenbrot „RoggXanne“. Andreas’ persönlicher Tipp: eine Scheibe „CSI Cologne“ mit frischem Pflaumenmus.

„Du brauchst keine Backerfahrung, keine besondere Küchenausstattung und auch keine Angst davor, dass etwas schiefgeht“, sagt Andrea. Meist kommen nur noch Wasser und Hefe dazu, dann wird gerührt und gebacken – bis der Duft von frischem Brot durch die Küche zieht. „Genau das liebe ich so sehr am Brotbacken: Es entschleunigt, es schafft Vorfreude. Und es macht aus wenigen guten Zutaten etwas, das Menschen zusammenbringt.“

Diesen Wunsch nach Verbindung teilt auch der KStA Genuss-Club: Es geht nicht nur ums Essen selbst, sondern darum, was gutes Essen mit Menschen macht – ob beim Frühstück zu Hause, beim Grillabend mit Freunden oder als Geschenk, das Freude bereitet.

Das Genusspaket mit allen vier Mischungen kostet 24,95 Euro. Mit dem Code „KSTA10“ gibt es 10 Prozent Rabatt auf den Warenkorb.

Ziel des KStA-Genuss-Clubs ist es, genussaffine Menschen aus Köln und der Region in einer Gastro-Community zusammenzubringen und gemeinsam mit Kölner Gastronomen und anderen Genuss-Experten besondere Erlebnisse zu schaffen. Melden Sie sich hier für den Newsletter an und erfahren Sie schnell von neuen Events.