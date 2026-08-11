Von Frankfurt nach Köln – nicht mit Auto oder Zug, sondern kraulend durch Main und Rhein: Extremschwimmerin Nathalie Pohl (31) startet ihre Challenge „Rivers: Frankfurt to Cologne“.

Gemeinsam mit dem Hilfsverein der Deutschen Vermögensberatung will sie mit der rund 200 Kilometer langen Schwimmreise auf das Problem aufmerksam machen, dass viele Kinder in Deutschland nicht sicher schwimmen können.

Los ging es um 6 Uhr am Main in Frankfurt. Dort ging die gebürtige Marburgerin am Main unter tosendem Applaus ihrer Unterstützer und Sponsoren ins Wasser.

Ziel ist das Deutsche Sport & Olympia Museum in Köln. Die Strecke will Pohl innerhalb von vier Tagen zurücklegen. Geschwommen wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Entlang der Route wird sie von Patenschwimmern begleitet, die sich mit ihr abwechseln.

Mit täglichen Tourstopps sammelt Pohl Spenden für Schwimmprojekte und die Schwimmausbildung von Kindern. Stationen sind unter anderem am 12. August Bingen und am 13. August Koblenz. (dpa)