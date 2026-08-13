Drohnensichtungen am Flughafen Köln/Bonn.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei „Radio Köln“ sagte, seien am Mittwoch (12. August) insgesamt fünf Sichtungen gemeldet worden.

Über dem betroffenen Gebiet sei daher längere Zeit ein Hubschrauber im Einsatz gewesen. Eine Drohne wurde dingfest gemacht, der Drohnenpilot festgestellt.

Nähere Einzelheiten waren auch am Donnerstagmorgen (13. August) noch nicht bekannt. Im Umkreis von anderthalb Kilometern rund um den Flughafen ist es verboten, Drohnen starten zu lassen.

Nach dem Zwischenfall mit Drohnen am Flughafen Leipzig wurden die Sicherheitsmaßnahmen in Köln/Bonn hochgefahren. Deshalb gebe es gerade auch vermehrt Meldungen über Drohnen, so der Sprecher. (red)