Der Kölner Schauspieler Sahin Eryilmaz hat den Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie „Starker Auftritt“ für seine Rolle im Frankfurter Tatort „Dunkelheit“ erhalten. Neben dem neuen Kommissarenduo, gespielt von Melika Foroutan und Edin Hasanović, schlüpft Eryilmaz in die Rolle des Mehmet Yenigün.

Eryilmaz verkörpert den Sohn eines Mordopfers. Der Tatort „Dunkelheit“ war der erste Fall des neuen Frankfurter Ermittlerduos Maryam Azad und Hamsa Kulina und behandelt einen Cold-Case-Fall, bei dem die Schicksale der Hinterbliebenen eine zentrale Rolle spielen. Mit der Kategorie „Starker Auftritt“ würdigt die Jury Schauspielerinnen und Schauspieler, denen es gelingt, mit einer kleineren, episodischen Rolle oder einer prägnanten Nebenrolle einen „unübersehbaren, nachhaltigen Impuls zu geben“, wie es heißt.

Auch Hauptdarsteller Edin Hasanović wurde für sein Tatort-Debüt in „Dunkelheit“ mit dem Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie „Dramatische Hauptrolle“ ausgezeichnet.

Sahin Eryilmaz lebt und arbeitet in Köln

Eryilmaz schreibt auf seinem Instagram-Profil: „Ich bin immer noch überwältigt, glücklich und unfassbar dankbar. Dieser Moment wird für mich immer etwas Besonderes bleiben.“

Der 42-Jährige lebt und arbeitet in Köln. Aufgewachsen ist er in Seeberg. Der Schauspieler hat in vielen Produktionen des Öffentlich-Rechtlichen mitgespielt, dutzende Male beim Tatort. Ein Format, das er liebt und niemals missen möchte, wie er in einem Interview mit dieser Redaktion einmal sagte.

Der Deutsche Schauspielpreis wurde vom Bundesverband Schauspiel ins Leben gerufen. Die Verleihung fand im Hotel Pullmann Berlin Schweizerhof statt.