Die weltgrößte Messe für Videospiele steht wieder bevor. Köln kann sich auf einen enormen Ansturm einstellen. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, bei der Gamescom die Vorjahreszahl von 357.000 Besuchern einstellen zu können.

Hinzu kommen noch über 1600 Aussteller aus rund 70 Ländern, die die neuesten Spiele-Attraktionen präsentieren werden. Diese benötigen zum größten Teil alle eine Unterkunft. Und das macht sich bei den Hotelpreisen der Stadt deutlich bemerkbar.

Nur zwei Hotels bleiben unter 200 Euro für ein Doppelzimmer

Wer am Gamescom-Wochenende in Köln übernachten will, muss für viele Hotels deutlich tiefer in die Tasche greifen. Eine Auswertung des Online-Reiseportals „Ab in den Urlaub“ zeigt: 82 von 91 Hotels verlangen für die Nacht vom 29. auf den 30. August einen Messe-Aufschlag.

Zwölf der 91 Häuser kosten während der Gamescom mindestens doppelt so viel wie eine Woche später. Insgesamt verlangen 38 Hotels einen Aufschlag von mindestens 50 Prozent. Die höchste relative Preissteigerung liegt bei 188 Prozent. Der Durchschnittspreis für ein Doppelzimmer steigt auf rund 300 Euro. Eine Woche später sind im Schnitt 214 Euro fällig.

Besonders deutlich zeigt sich der Gamescom-Effekt im günstigeren Preissegment. Nur zwei von 91 Hotels sind für weniger als 200 Euro buchbar. Am Wochenende danach stehen 37 der 91 Häuser für den Betrag zur Verfügung.

Laut der Erhebung ist ein Doppelzimmer im Excelsior Hotel Ernst für 575,74 Euro buchbar. Das City-Apartment ruft 531,33 Euro pro Nacht auf. Im Hotel Am Flughafen werden 395,00 Euro fällig – in der Woche danach nur noch 137 Euro. Das Garner Hotel Cologne East bietet laut vorliegender Erhebung mit 190,99 Euro das günstigste Zimmer.

Eine Alternative zum teuren Hotelzimmer ist das Gamescom-Camp im Jugendpark. Dort gibt es noch Stellplätze für das Messe-Wochenende. Copyright: Arton Krasniqi

Ralph Michaelsen, Chief Commercial Officer bei „Ab in den Urlaub“, kennt die Problematik. „Wer zu einem festen Termin in die Stadt reisen möchte, sollte deshalb möglichst früh nach einer Unterkunft suchen und auch Hotels außerhalb des direkten Messeumfelds einbeziehen. Gerade bei stark nachgefragten Wochenenden kann sich ein größerer Suchradius deutlich auf die verfügbare Auswahl auswirken.“

Zelten im Gamescom-Camp im Jugendpark als günstigere Alternative

Als kostengünstigere Alternative empfiehlt sich das Gamescom-Camp im Jugendpark. Bei Europas größtem Gaming-Zeltlager stehen noch reichlich Zeltflächen zur Verfügung. Die Veranstalter versprechen dort viele Treffen unter Gleichgesinnten am Lagerfeuer, im Internetzelt oder im Jugendcafé.

Außerdem hilft es manchmal, geduldig zu bleiben. Übernachtungspreise fallen oft kurz vor dem Anreisetag, weil Hotels ihre freien Zimmer nicht leer lassen wollen. Daher senken Hotels den Preis oft kurz vor knapp und geben die Zimmer dann vergünstigt in die Online-Portale.