Gegen 10.30 Uhr flogen am Samstagmorgen (15. August) zwei Hubschrauber der Bundespolizei mit Löschwasserbehältern über Köln-Bocklemünd – gesichtet von einem Anwohner.

Löschwasser, etwa aus dem Rhein, befand sich zum Zeitpunkt des Überfluges nicht in den Behältern. Das Wasser wird vor Ort unter anderem aus umliegenden Talsperren geholt.

Anflug auf Hürtgenwald: Löschhubschrauber überqueren auch Köln

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte am Nachmittag gegenüber EXPRESS.de, dass es keine Übung war: „Die Maschinen, eine EC-155 und eine Super-Puma, starteten vom Bundespolizei-Stützpunkt in Sankt Augustin und waren auf dem Weg in den Hürtgenwald.“

Ob die Hubschrauber tatsächlich über Bocklemünd geflogen sind, ließ die Bundespolizei auf Anfrage offen. „Das entzieht sich unserer Kenntnis“, sagte ein Sprecher. Fest stehe nur, dass die Maschinen in Sankt Augustin starteten. Den genauen Flugweg entscheide der Pilot selbst – je nach Turbulenzen und möglichen weiteren Aufträgen.

„Hürtgenwald liegt in Höhe Düren, und der Pilot muss entscheiden, wie er am besten anfliegt“, so der Sprecher.

Der Bund stellte am Samstagmorgen weitere Löschhubschrauber zur Verfügung – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) war zuvor vom Dürener Landrat Ralf Nolten telefonisch über die Lage informiert worden.

Damit stehen nun zehn Hubschrauber von Bundespolizei, Landespolizei und Bundeswehr zur Verfügung. Kreisbrandmeister Karlheinz Eisnar hatte kurz zuvor noch von fünf bis sechs Maschinen gesprochen.

Teils sind die Hubschrauber mit einem sogenannten „Bambi Bucket“ bestückt – einem faltbaren Löschwasser-Außenlastbehälter, der pro Flug 2000 Liter Wasser über den Flammen ablassen kann.

Nachts müssen die Piloten am Boden bleiben, da Flüge im Dunkeln nicht möglich sind. Als Tankstop dient der Fliegerhorst Nörvenich.

Mehr als 300 Hektar Wald stehen in Flammen – der größte Waldbrand in der Geschichte von NRW. Der Ortsteil Gey wurde evakuiert, rund 1800 Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) macht menschliches Versagen für den Brand verantwortlich: „Das Feuer ist entstanden durch irgendeinen Idioten“, sagte Reul bei einem Besuch vor Ort.