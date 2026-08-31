Großeinsatz in der Kölner Südstadt: Auf der Bonner Straße sind am Montagmorgen (31. August) mehrere Schüsse gefallen. Die Rede ist von vier Schüssen.

„Zeugen haben gegen 7.45 Uhr den Notruf gewählt“, erklärte eine Polizeisprecherin. Demnach sollen die Schüsse auf ein Geschäft abgegeben worden sein. Inzwischen ist bestätigt, dass es sich um ein Café handelt. In dessen Schaufensterscheibe klaffen mehrere Einschusslöcher.

Bei dem mutmaßlichen Schützen soll es sich laut Zeugen um einen zirka 1,70 bis 1,80 Meter großen, dunkel gekleideten Mann handeln, der einen Kapuzenpulli trug. Er soll anschließend zu Fuß in Richtung Zugweg geflüchtet sein. Eine Fahndung nach ihm läuft.

Kölner Polizei prüft Zusammenhang zu vorherigen Taten

„Zusammenhänge zu Taten, die in den letzten Wochen stattgefunden haben, werden derzeit geprüft“, erklärte ein Polizeisprecher. Es läge aber noch kein konkreter Hinweis vor.

Im August wurden bereits mehrfach Kölner Geschäfte beschossen. In der Nacht zu Freitag (21. August) zielten bislang Unbekannte auf ein Juweliergeschäft auf der Keupstraße, zuvor war auf ein Uhrengeschäft auf der Breite Straße zweimal innerhalb weniger Tage geschossen worden.

Die aktuelle Lage ist aber noch unklar. Wie eine Zeugin schilderte, wurde die Straße von der Polizei abgeriegelt. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort, auch Polizeihunde. Inzwischen ist auch die Spurensicherung eingetroffen. Mehrere Patronenhülsen wurden sichergestellt.

Wegen des Großeinsatzes ist die Bonner Straße ab Chlodwigplatz stadtauswärts gesperrt. Auch Bereiche rund um Elsaßstraße, Zugweg und Kurfürstenstraße sind abgesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende, den Bereich weiträumig zu umfahren. (LKH, iri)

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