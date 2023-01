„Haltet den Dieb“ Kölner Passanten stellen Räuber aus Supermarkt

Köln – „Haltet den Dieb“, schallte es am Mittwoch gegen 17.40 Uhr durch die Straßen von Wahnheide. Mehrere Kunden eines Supermarkts und hinzugeeilte Passanten verfolgten einen mutmaßlichen Räuber und konnten den 24-Jährigen mit Hilfe der Polizei dann in einer nahe gelegenen Spielhalle stellen. Zuvor hatte der Mann in der Filiale an der Heidestraße einer Kassiererin eine Geldkassette entrissen und war geflüchtet.

Die couragierten Passanten wollten ihn aber nicht entkommen lassen und so schwang sich einer der Verfolger aufs Rad, rempelte den Tatverdächtigen an, sodass diesem seine Beute aus der Hand fiel. Die Geldkassette konnte später dem Supermarkt-Chef ausgehändigt werden. Der Räuber, der bereits polizeibekannt ist und keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, wird zwei Tage nach dem Überfall an diesem Freitag einem Haftrichter vorgeführt. (alw)