Die deutsch-ukrainische Hilfsorganisation Blau-Gelbes Kreuz hat den 1000. Rettungswagen in Richtung Ukraine geschickt. Das Fahrzeug startete als Teil eines Hilfskonvois vom Düsseldorfer Landtag aus in das seit mehr als vier Jahren unter dem russischen Angriffskrieg leidende Land. Zielort ist ein Krankenhaus in der täglich unter Beschuss stehenden Stadt Sumy nahe der russischen Grenze. In der Klinik werden speziell Schwerverletzte mit Verbrennungen behandelt.

„Für viele Menschen in Deutschland ist dieser Krieg inzwischen Teil der täglichen Nachrichten geworden“, sagte die Vorstandsvorsitzende Linda Mai. Für die Menschen in der Ukraine sei der Krieg aber seit 1625 Tagen schrecklicher Alltag. „Es ist ein täglicher Horror, geprägt von Bomben- und Drohnenangriffen, Luftalarm, zerstörten Häusern, Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen und Tod.“

40-Tonner bringen die Hilfe in die Ukraine

Der Bedarf an Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen in der Ukraine sei groß, sagte Mai. Denn auch die Hilfsfahrzeuge seien Ziele von Drohnenangriffen. Besonders in frontnahe Gebiete müssten immer wieder Fahrzeuge nachgeliefert werden.

Linda Mai, Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Hilfsorganisation Blau-Gelbes Kreuz, steht vor dem Landtag neben dem 1000. Hilfsfahrzeug, das der Verein in die Ukraine schickt. Copyright: Alex Talash/dpa

In der ersten Hälfte des laufenden Jahres lieferte das Blau-Gelbe Kreuz mit Sitz in Köln nach Angaben Mais bereits Güter im Wert von mehr als zehn Millionen Euro in die Ukraine. 164 mit Hilfsgütern beladene 40-Tonner seien in das Nachbarland Russlands geschickt worden. Beliefert würden 126 Städte.

Seit Kriegsbeginn mehr als 50 Millionen Euro an Spenden mobilisiert

2025 lieferte die Organisation Hilfsgüter im Wert von rund 12,5 Millionen Euro in die Ukraine. Seit Beginn des russischen Großangriffs im Februar 2022 wurden mehr als 50 Millionen Euro an Spenden mobilisiert.

Auch das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Arbeit des Blau-Gelben Kreuzes mit Hilfsgütern für die Partnerregion Dnipropetrowsk. Die Organisation betreut zudem zwei Krankenhausprojekte und hat das Jugendaustauschprogramm „Ferien ohne Krieg“ initiiert.

Stromgeneratoren und Notfall-Rucksäcke

Allein im vergangenen Jahr lieferte das Blau-Gelbe Kreuz 6200 Stromgeneratoren in die Ukraine – doppelt so viel wie 2024. Dieses Jahr sollen weitere 7000 Aggregate folgen. Im vergangenen Winter hatte Russland gezielt zivile Heizkraftwerke und Energieanlagen unter Beschuss genommen.

Seit Beginn des Krieges 2022 transportierte die Organisation zudem 6800 Notfall-Rucksäcke für schwere Verletzungen in die Ukraine, 2600 Care-Pakete für Neugeborene, fast 6000 Schulranzen und 1600 Frischwasser-Container sowie 5900 Krankenhausbetten.

„Hinter jeder Unterstützung und jeder Zahl steht auch immer ein Mensch, dem die Hilfe zugutekommt“, sagte Mai. „Die Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit passieren jeden Tag.“ (dpa/red)