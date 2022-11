„Innovative Einzelhandelskonzepte“  Neun neue Geschäfte auf Kölner Breite Straße

Die Breite Straße in Köln bekommt neun neue Geschäfte.

Köln – Neun neue Geschäfte auf der Breite Straße, manche sind schon da, andere sollen bis zum Sommer eröffnen. Ihr Angebot ist vielfältig: Sportartikel, Gewürze, Deko, Brillen und ein Bastelladen für Möbel sind dabei. „Die neuen Anmietungen stärken den Standort Breite Straße nachhaltig“, erklärt Thomas Nandzik vom Immobiliendienstleister CBRE. In der Vergangenheit sei die Breite Straße hinter den „prominenten Nachbarstraßen zurückgefallen“, aber jetzt würden durch die hohe Nachfrage viele innovative Einzelhandelskonzepte angezogen.

Gewürze, Brillen, Fitness und Bausätze zum Selbermachen

Eines hat einen kleinen, feinen Laden gegenüber vom ehemaligen DuMont Carré eröffnet: Ankerkraut ist eine Gewürzmanufaktur aus Hamburg und verspricht „würzigen Genuss ohne Rieselhilfen und Geschmacksverstärker“.



Die Gewürze von Ankerkraut können im Geschäft probiert werden. Copyright: Nabil Hanano

2013 als kleines Familienunternehmen gegründet, sind die Produkte nach eigenen Angaben mittlerweile in 4000 Geschäften vertreten – oder in den eigenen Filialen, wie in Hamburg, Frankfurt, Berlin und Köln. 2016 stieg Investor Frank Thelen nach einem Auftritt in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ ein. Er kam auch zur Geschäftseröffnung nach Köln. Das Besondere in dem Laden: Alle Gewürze können an einer langen Theke probiert werden. Zwei der beliebtesten sind im Moment „Big Butter“ für Knoblauchbutter oder „Geiles Zeug“, der „Alleskönner“ für Fleisch.



Eyes and More

Seit Donnerstag ist ein paar Meter weiter Eyes and More ansässig. „Wir haben lange nach einem passenden Standort gesucht“, sagt Filialleiter Kai Krauthoff. Die Breite Straße galt als attraktiv, auch wegen der vielen Passanten. Eyes and More sei ein „stark expandierendes Unternehmen“. 180 Filialen soll es bundesweit bereits geben – jetzt auch die erste in Köln. Acht Angestellte arbeiten in dem großen Geschäft, bis Mitte Mai laufen noch die Eröffnungsangebote.



Am Donnerstag hat der neue Brillenladen von Eyes and More an der Breite Straße eröffnet. Copyright: Nabil Hanano

Create by Obi an der Breite Straße 155 will kein Baumarkt sein: Hier gibt es Bausätze für Möbel und Zubehör, die dann von den Kunden mit einer Anleitung selbst zusammengebaut werden können. Zum Angebot gehören auch regelmäßige Workshops, der nächste dreht sich um ein Korkhaus, das bepflanzt werden kann.

Der Obi-Markt bietet komplette Bausätze für Möbel und Deko-Artikel an. Copyright: Nabil Hanano

Peloton ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Fitness-Branche. An der Breite Straße 132 werden Kleidung und Fitness-Räder mit Bildschirm verkauft, über den man online an einem Kurs teilnehmen kann.



Demnächst kommt Dille und Kamille, ein niederländischer Anbieter von Wohnzubehör. Der Kölner Wohnausstatter Butler’s zieht mit einem großen Geschäft wieder an die Breite Straße. Zwei Gastronomen eröffnen kleinere Geschäfte und auch für den Leerstand an der Ecke zur Richmodstraße wurde ein neuer Mieter gefunden. Dort, wo früher Geox war, zieht nun der Sportartikelhersteller Salomon ein.