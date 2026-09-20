Nie waren Nachrichten so allgegenwärtig wie heute, nie haben Menschen so viele Informationen konsumiert – und nie hat der Journalismus eine solche Wirkungskraft entfalten können. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ feiert in diesem Jahr 150. Geburtstag, die „Kölnische Rundschau“ wird 80 Jahre alt.

Zum Doppeljubiläum erscheint am Dienstag, 22. September, eine große Sonderbeilage in beiden Zeitungen. Alle Beiträge finden Sie auch auf den Websites und allen anderen digitalen Nachrichtenkanälen beider Titel.

Einblicke in die Redaktion

Bundeskanzler Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst haben zum Doppel-Geburtstag Grußworte verfasst und grundsätzliche Gedanken über Medienöffentlichkeit und Demokratie formuliert. Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester sagt im großen Interview, wie er sich informiert und ob ihn ein kritischer Kommentar ärgert.

Und wir stellen uns vor: Eine junge Redakteurin und ein älterer Kollege erzählen, was sie bis heute am Journalismus fasziniert. KollegInnen und Kollegen berichten über ihre Aufgaben im Medienhaus und erzählen, was sie an Köln lieben.

Kasalla-Sänger über das Rheinland

Bastian Campmann schreibt für den „Kölner Stadt-Anzeiger“ über die Herzlichkeit im Rheinland. Copyright: IMAGO/Bonn.digital

Als 1876 die erste Ausgabe des „Kölner Stadt-Anzeiger“ erschien, regierte Kaiser Wilhelm I., die Türme des Kölner Doms waren noch nicht vollendet. Der „Stadt-Anzeiger“ war damals eine Beilage der „Kölnischen Zeitung“. Die „Kölnische Rundschau“ gehörte zu den ersten Titeln, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von der britischen Militärregierung die notwendige Lizenz erhielten. Im März 1946 ging der Titel erstmals in den Druck.

Wir schauen zurück auf die Geschichte der beiden Verlagshäuser, vor allem aber schauen wir nach vorne. Die Nähe zur Stadt, zur Region, und zu den Menschen ist immer geblieben. Kasalla-Sänger Bastian Campmann schreibt in einem Gastbeitrag, was für ihn die Rheinländer ausmacht und wieso die Herzlichkeit hier eine andere ist als im Rest der Republik. Psychologe Stephan Grünewald macht sich Gedanken über das kölsche Selbstbewusstsein, das keineswegs unerschütterlich sei.

Schlemmen, Reisen und Feiern

Dazu nehmen wir sie mit in die vielfältige Angebotswelt der Kölner Stadt-Anzeiger Medien. Informieren Sie sich bei uns auf allen digitalen Kanälen und über unsere große Newsletter-Familie. Schlemmen Sie mit im KStA-Genussclub und studieren Sie die zahlreichen kulturellen Angebote und Debattenveranstaltungen.

Mit der Rückkehr der Bühnen an den Kölner Offenbachplatz wird auch unsere Redaktion dort regelmäßig mit Debatten präsent sein. Singen Sie mit im Stadion oder mit Björn Heuser in der Lanxess-Arena oder gehen Sie mit uns auf Reisen.

Auch nach 150 Jahren gilt: Wir sind mehr als eine Zeitung. Und unsere Arbeit beginnt jeden Tag neu. Mit wachem Blick, Neugier und im Bewusstsein, dass eine lebendige Demokratie unabhängigen Journalismus braucht.