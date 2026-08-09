Bei einem schweren Motorradunfall auf dem Östlichen Zubringer in Köln-Gremberg sind in der Nacht zu Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei handelt es sich um einen 27 Jahre alten Honda-Fahrer und seinen 26-jährigen Sozius.

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht auf der L124 auf Höhe der Rolshover Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten dort zwei Motorräder bei hoher Geschwindigkeit.

Der Fahrer der Honda wurde von seiner Maschine geschleudert und prallte gegen die rechte Leitplanke. Trotz intensivmedizinischer Maßnahmen starb er noch an der Unfallstelle.

Ein Polizist nimmt Spuren mit einem Scanner auf. Bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder auf der L124 in Köln sind zwei Männer ums Leben gekommen. Copyright: Sascha Thelen/dpa

Auch sein Beifahrer wurde von der Honda abgeworfen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb wenig später in einem Krankenhaus. Der Fahrer (33) der zweiten Maschine, einer Kawasaki Ninja, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Zunächst war von einer Fahrerin berichtet worden.

Die Polizei Köln untersucht derzeit die genauen Umstände des Unfalls. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. Für die Unfallaufnahme und Spurensicherung war die L124 bis in die Morgenstunden gesperrt.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens und des mutmaßlichen verbotenen Kraftfahrzeugrennens suchen die Ermittler dringend weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrverhalten der beteiligten Motorradfahrer unmittelbar vor dem Zusammenstoß machen können.

Personen, die Hinweise geben können oder über relevante Fotos beziehungsweise entsprechende Handy-/ Dashcamvideos verfügen, werden dringend gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)