Die Kölner Polizei hat am Freitag an der Kalk-Mülheimer Straße in Kalk zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen. Die 17 und 23 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, mehrere tausend Euro vom Konto eines 79-jährigen Kölners abgehoben zu haben. Das Geld wurde sichergestellt und dem Rentner zurückgegeben.

Verdächtige flüchten vor Streifenwagen

Gegen 12.50 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte die beiden Verdächtigen, als diese von einem Bankgebäude an der Kalker Hauptstraße auf einen Parkplatz an der Vorster Straße gingen. Als die jungen Männer den geparkten Streifenwagen sahen, versuchten sie zu flüchten. Die Polizisten und Polizistinnen nahmen die Verfolgung auf und stellten die beiden kurz darauf. Bei dem 17-Jährigen fanden die Beamten und Beamtinnen eine Debitkarte des 79-jährigen Kölners sowie mehrere tausend Euro Bargeld.

Betrugsmasche am Telefon

Die Ermittlungen ergaben, dass der Rentner zuvor einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter erhalten hatte. Der Betrüger erfragte die PIN des Geschädigten und kündigte an, dass ein Kollege „zur Überprüfung seiner EC-Karte“ vorbeikommen würde. Tatsächlich klingelte kurz darauf einer der später Festgenommenen an der Wohnungstür, ließ sich die Debitkarte geben und flüchtete. Bald darauf bemerkte der 79-Jährige eine Abhebung im vierstelligen Bereich von seinem Konto.

Die beiden Festgenommenen wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeipräsidium gebracht. Die Wohnungen der Verdächtigen in Monheim am Rhein und in Köln-Meschenich wurden durchsucht. Die Ermittlungen dauern an. (red)