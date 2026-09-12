Schwerer Unfall in Köln-Ostheim: In der Nacht zu Samstag (12. September) ist ein vollbesetzter Fiat Bravo gegen eine Hausfassade gekracht. Der Pkw soll nach ersten Informationen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein – waren die fünf Insassen auf der Flucht?

Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang mit einem Einbruchsversuch in ein Autohaus gibt.

Unfall in Köln-Ostheim: drei Pkw-Insassen massiv eingeklemmt

Zu dem war die Polizei gegen 1.15 Uhr alarmiert worden. Auf der Anfahrt kamen Einsatzkräfte auf der Rösrather Straße an dem verunglückten Pkw mit niederländischem Kennzeichen vorbei.

Wie ein Beamter der Leitstelle am Morgen gegenüber EXPRESS.de erklärte, war der mit fünf Personen besetzte Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, in einen geparkten Pkw geprallt und anschließend mit der Hauswand kollidiert.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat völlig deformiert und drei der Insassen wurden laut Feuerwehr massiv eingeklemmt. „Sie erlitten schwere Verletzungen und wurden mittels hydraulischer Rettungsgeräte aus dem Fahrzeug befreit“, so ein Wehrsprecher. Die beiden anderen Männer konnten sich selbst aus dem Wrack retten.

Mindestens vier der Insassen kamen ins Krankenhaus, so erste Informationen. Laut WDR handelt es sich um zwei 34-Jährige und zwei 20-Jährige. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Polizei ermittelt zu Unfallhergang in Köln-Ostheim

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Nach dem Einbruchsversuch in das Autohaus wollen Zeugen ein flüchtendes Auto gesehen haben. Ob es sich dabei um den Fiat handelte, ist allerdings noch unklar. Auch, ob der Wagen viel zu schnell unterwegs war, wird geprüft. Sobald es der Gesundheitszustand der Pkw-Insassen erlaubt, werden sie von der Polizei befragt.

Für die Rettung und Versorgung der Verletzten sowie die Unfallaufnahme war die Rösrather Straße zeitweise komplett gesperrt. Aktuell laufen noch die letzten Aufräumarbeiten. (red)