Ein 52 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagmittag in Köln-Kalk mit seinem Audi von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne geprallt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Vietorstraße.

52-Jähriger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 21-jähriger Fußgänger konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten und einen Zusammenstoß verhindern. Ersthelfer befreiten den Mann aus dem Unfallwrack und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Der 52-Jährige schwebt nach derzeitigem Stand in Lebensgefahr und wird in einer Klinik behandelt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Hinweise, ob ein internistischer Notfall zu dem Unfall geführt hat. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war ebenfalls im Einsatz. (red)