Anwohnende der Ansbacher Straße in Köln-Vingst sind am späten Dienstagabend (25. August) von Schüssen aufgeschreckt worden. Gegen 23.40 Uhr sei entsprechender Alarm ausgelöst worden, teilte die Kölner Polizei mit. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann mehrere Einschusslöcher in der Hausfassade fest. Auf der Straße fanden die Beamten zudem Patronenhülsen und stellten sie sicher.

Bedrohung eines Hausbewohners: Polizei prüft Zusammenhang

Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang zu einer Bedrohung eines Hausbewohners (32) am selben Abend gegen 22.30 Uhr auf der Germaniastraße in Köln-Höhenberg. Ersten Angaben zufolge soll der 32-Jährige mit seinem Mercedes auf der Germaniastraße unterwegs gewesen sein, als er mit einem vor ihm fahrenden E-Scooter-Fahrer in Streit geriet. Während des Streites soll der Unbekannte ihm eine Schusswaffe gezeigt haben.

Der 32-Jährige flüchtete daraufhin mit seinem Auto nach Hause. Wenig später fielen die Schüsse auf die Hausfassade. Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Polizei sucht nach dem Schützen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Diese nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)