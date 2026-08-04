Am 12. September wird in der Kaiserstadt noch einmal gefeiert. Für das Folgejahr gibt es jedoch eine enttäuschende Mitteilung für alle Fans des Events: Im Jahr 2027 kann „Jeck im Sunnesching“ nicht auf dem CHIO-Gelände stattfinden.

Nach einer äußerst erfolgreichen Premiere im Jahr 2025 mit zwölftausend Besuchern und ausverkauften Tickets in Rekordgeschwindigkeit, erweitern die Organisatoren nun das Angebot für die kommende Veranstaltung.

Zwangspause für „Jeck im Sunnesching“ in Aachen 2027

Das Festival kommt am Samstag, den 12. September 2026, mit einem beeindruckenden Künstleraufgebot zurück nach Aachen. Neu im Programm sind die Höhner, die Bläck Fööss, Kempes Feinest und Stadtrand. Ergänzt wird die Liste durch die bei der Premiere gefeierten Bands Kasalla, Brings, Cat Ballou, Planschemalöör, Druckluft sowie die Hopfenkehlchen.

Insgesamt zehn Musikgruppen werden für tausende farbenfroh verkleidete Besucher spielen und kölsches Lebensgefühl mit sommerlicher Atmosphäre verbinden. Der Zugang zum Gelände ist ab 10.30 Uhr möglich, das Programm beginnt um 11.15 Uhr. Eintrittskarten sind über jeckimsunnesching.de erhältlich.

Obwohl die Erwartungen für den 12. September groß sind, gibt es nun eine schlechte Nachricht für die Fans in Aachen: Im Jahr 2027 kann „Jeck im Sunnesching“ nicht auf dem CHIO-Gelände stattfinden. Als Grund werden Terminkonflikte genannt, da das Areal in der Soers im Folgejahr bereits für andere Großevents ausgebucht ist.

„Diese Entscheidung schmerzt uns sehr“

„Diese Entscheidung schmerzt uns sehr, weil Aachen uns vom ersten Moment an unglaublich herzlich aufgenommen hat“, erklärt Organisator Jochen Gasser. „Alle beteiligten Partner haben sich intensiv darum bemüht, eine Lösung für 2027 zu finden. Leider ist es uns trotz aller Anstrengungen nicht gelungen, einen passenden Termin zu realisieren. Unser besonderer Dank gilt der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen und dem Aachen-Laurensberger Rennverein, die das Festival mit großem Engagement begleiten.“

Deshalb soll der 12. September zu einer Feier werden, die in Erinnerung bleibt. „Wir möchten gemeinsam mit ganz Aachen und der gesamten Region noch einmal zeigen, was ‚Jeck im Sunnesching‘ hier ausmacht: kölsche Musik, Sommer, tausende bunt kostümierte Jecke und ein einzigartiges jeckes Gefühl“, unterstreicht Gasser.

Die Zukunft der Veranstaltung im Jahr 2028, einschließlich des potenziellen Austragungsortes, ist noch ungewiss. Fest steht jedoch, dass die Besucher in Aachen die Ausgabe 2026 ausgiebig feiern sollten. (red)