Was für ein emotionaler Abend in der Kölner Flora! Bei der diesjährigen Benefiz-Gala der Damen-Karnevalsgesellschaft Colombina Colonia erlebten Mitgliederinnen, Freunde, Unterstützer und Gäste eine besondere Feier, bei der viel Gutes getan wurde.

Jedes Jahr steht die Gala unter einem besonderen Motto, um ihr einen ganz eigenen Charakter zu verleihen. Am Samstag (29. August 2026) hieß es „Pretty in Pink“, was für eine stilvolle, glamouröse und zugleich fröhliche Atmosphäre sorgte.

Colombina Colonia: 450 Gäste feiern Benefiz-Gala in der Flora

Colombinen-Präsidentin Uschi Brauckmann fühlte sich nach dem Tod ihres Lebensgefährten und Ex-Viktoria-Präsidenten Günter Pütz noch nicht stark genug, um durch die Benefiz-Gala zu führen. Vertreten wurde sie von der RTL-West-Moderatorin Claudia Hessel. Die erinnerte in ihrer Ansprache an den Ende Juni verstorbenen Pütz. Die stehenden Ovationen im Saal sorgten für einen echten Gänsehaut-Moment.

Ein zentraler Moment war wieder die feierliche Übergabe der im Laufe des Jahres gesammelten Spendengelder, die an soziale Institutionen gingen, die sich für Frauen und Kinder einsetzen.

Die Gesellschaft hatte die Rekordsumme von 155.000 Euro zusammenbekommen und setzte damit erneut ein sichtbares Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung und Zusammenhalt.

Die Spenden gingen an den Sozialdienst katholischer Frauen, die Schule Lindweiler Hof, den Bürgerverein Porz-Mitte, „Süße Zitronen“, Zartbitter, „Frauen helfen Frauen“ sowie ans Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße. Auch der Stargast des Abends durfte 20.000 Euro für seine Stiftung „Starke Mädchen“ mitnehmen.

Für den musikalischen Höhepunkt des Abends sorgte Sarah Engels mit ihrem Auftritt in der Flora. Copyright: Privat

Sarah Engels, die Deutschland noch im Mai beim Eurovision Song Contest vertreten hatte, begeisterte die 450 geladenen Gäste mit ihrer ausdrucksstarken Stimme. Die Sängerin wies beim Auftritt darauf hin, dass sie unter dem Titel „I’m on Fire“ im kommenden Jahr auf Clubtour durch acht Städte geht.

In der Flora tummelten sich unter anderem Bürgermeisterin Teresa De Bellis-Olinger, Polizei-Präsident Johannes Hermanns, CDU-Fraktionsvorsitzender Bernd Petelkau, Lanxess-Arena-Chef Stefan Löcher, Koelncongress-Geschäftsführer Ralf Nüsser, die Moderatoren Jörg Draeger und Harry Wijnvoord, Sänger Micky Brühl und Schauspielerin Annette Frier.