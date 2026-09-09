Sie dürfen nur 33 Tage ihre Ornate tragen, werden aber jeden davon voller Freude genießen. Das Geheimnis ist gelüftet: Prinz Marius I., Bauer Alex und Jungfrau Johanna führen Kölns Jecke durch eine ultrakurze Session.

Das designierte Kölner Dreigestirn der Session 2027 gehört zur Traditionsgesellschaft Kölner Narren-Zunft von 1880. Zuletzt hatte die 2017 mit Prinz Stefan Jung, Bauer Andreas Bulich und Jungfrau Stefan Knepper ein Dreigestirn gestellt.

Kölner Narren-Zunft stellte zuletzt vor zehn Jahren das Dreigestirn

Am 11.11. werden Marius Wallenborn, Alexander Hagen und Maximilian Roth auf dem Heumarkt vor die Jecken treten. Am 8. Januar erhalten sie dann bei der Proklamation im Gürzenich ihre Insignien.

Für die kurze und knackige Session haben sie ein klares Ziel: „Wir möchten mit so vielen Menschen wie möglich in den Austausch gehen und vielleicht sogar die eine oder andere Idee einsammeln, wie wir unser kölsches Brauchtum in Zukunft gemeinsam gestalten können“, so der designierte Prinz Karneval Marius I. „Dabei ist es uns besonders wichtig, Jung und Alt zu verbinden.“

Angelehnt an das Sessionsmotto „Morje es, wat do drus mähs!“, wurden die drei am Mittwoch (9. September) im Meistercampus der Handwerkskammer Köln vorgestellt. Dort wird täglich an der Zukunft gearbeitet. Rund 3500 Handwerkerinnen und Handwerker werden hier jährlich in 25 Berufen auf die Meisterprüfung vorbereitet.

Marius Wallenborn ist seit 2016 Senator der Narren-Zunft. Zuvor unterstützte der 32-Jährige die KG schon als Helfer im Kölner Rosenmontagszug. Der designierte Prinz Karneval arbeitet als geschäftsführender Gesellschafter im familiären Unternehmen der Orthopädieschuhtechnik. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seiner Lebensgefährtin und seinen Freunden. Als lebenslanges Mitglied des 1. FC Köln besucht er oft das Müngersdorfer Stadion, spielt selbst aber auch gerne Golf oder Squash.

Das Kölner Dreigestirn 2027 besteht aus Prinz Marius I. (Mitte), Jungfrau Johanna (r.) und Bauer Alex (l.). Copyright: Arton Krasniqi

Der designierte Bauer Alex arbeitet als Wirtschaftsingenieur und Betriebsleiter. Seit 2018 ist er Mitglied bei der Narren-Zunft. Dort ist er Senator und kooptiertes Vorstandsmitglied für digitale Themen wie die Website, den Mitgliederbereich und Social Media. Als geborener Kölner schlägt das Herz von Hagen auch für den FC. In seiner Freizeit reist er gerne mit seiner Lebensgefährtin und der gemeinsamen Tochter, steht auf den Skiern oder auf dem Golfplatz.

Maximilian Roth trägt den Namen Jungfrau Johanna zu Ehren seiner verstorbenen Großmutter, die für ihn eine wichtige Bezugsperson war. Der 33-Jährige ist seit zehn Jahren im organisierten Karneval aktiv. 2017 trat er der Narren-Zunft bei und ist seit 2023 Teil des Tanzkorps Blaue Jungs.

Er ist selbstständiger Kundenbetreuer einer Versicherungsgesellschaft mit einer eigenen Niederlassung in Pulheim. Wenn er nicht arbeitet oder tanzt, verbringt er Zeit mit seiner Lebensgefährtin, seinen Freunden und seiner Familie, mit denen er auch gerne mal Fußball oder American Football schaut.

Nicht nur das designierte Dreigestirn erlebt nun aufregende Premieren-Momente. Auch Oberbürgermeister Torsten Burmester musste erstmals ein Trifolium abnicken. Zudem sind die drei die ersten, die der neue Festkomitee-Präsident Lutz Schade ausgewählt hat.

Dreigestirn: Premiere auch für OB Burmester und FK-Präsident Schade

„Die drei sind genau die Richtigen. Sie zeigen in dieser Session an prominenter Stelle, wie wichtig es ist, junge Jecke im Karneval in die erste Reihe zu stellen“, erklärt der. „Sie feiern den Karneval von morgen und sollten deshalb auch die Möglichkeit bekommen, mitanzupacken.“

Mit dem Sessionsmotto rückt das Festkomitee das Thema Zukunft in den Mittelpunkt. Zugleich ist es eine Aufforderung, nicht nur zu klagen, sondern selbst mitzumachen und die eigenen Perspektiven zu gestalten – im Karneval, aber auch überall sonst.