Die 13 soll eindeutig eine Glückszahl sein. Zum 13. Mal veranstaltet die Grosse von 1823 in diesem Jahr ihren „Kölschen Countdown“. Nach einem Jahr auf einer Behelfsbühne kehrt die familienfreundliche Sessionseröffnung am 11.11. wieder auf die große Tanzbrunnen-Bühne zurück.

Seit der Premiere 2013 steht das jecke Fest für einen friedlichen, kinderfreundlichen Charakter. Hüpfburgen, Karussells, Mitmachangebote und ein Wickelzelt runden das Bühnenprogramm ab.

„Der Grosse Kölsche Countdown“: 22 Programmpunkte am 11.11.

„Bei uns können mehrere Generationen friedlich miteinander feiern. Dazu gehört es auch, dass bei uns kein harter Alkohol ausgeschenkt wird“, sagte Präsident Joachim Zöller am Donnerstag (10. September 2026) bei der Programmvorstellung. Bis zu 11.111 Jecke können mitfeiern.

Moderator Linus wird zum Sessionsstart insgesamt 22 Programmpunkte ankündigen können. Mit Bläck Fööss, Brings, Cat Ballou, Domstürmer, Druckluft, Eldorado, Höhner, Kasalla, Klüngelköpp, Miljö, Paveier, Räuber, Rhythmussportgruppe, Stadtrand und den Swinging Funfares sind weitestgehend alle Top-Bands dabei.

Die Eröffnung übernimmt wieder Norbert Conrads. Marita Köllner feiert ihre Premiere bei diesem Format. Das Kölner Dreigestirn wird ebenso auftreten wie der Kölner Jugendchor St. Stephan. Das Musikkorps Schwarz-Rot sowie mehrere Tanzgruppen der Fidelen Sandhasen runden den Tag ab.

Moderator Linus (l.) wird am 11.11. durch das Programm führen. Präsident Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller freut sich schon auf die 13. Ausgabe. Copyright: Alexander Schwaiger

„In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass es für uns Künstler eine Bühne gibt. Ihr macht das mit eurem ehrenamtlichen Engagement möglich“, sagte Cat-Ballou-Musiker Dominik Schönenborn. „Diese bunte Vielfalt dieser Stadt ist nicht mehr wegzudenken.“

Flo Hertel (Druckluft), Alexander Lob (Stadtrand) und Yannick Richter (Cat Ballou, v.l.) schossen direkt ein paar Bilder. Copyright: Alexander Schwaiger

Entstanden ist „Der Grosse Kölsche Countdown“ einst als Entlastungsveranstaltung für den Heumarkt. Jetzt gehen besonders Familien gerne in den Tanzbrunnen. „Vor drei Jahren sind uns mal die Windeln im Wickelzelt ausgegangen“, erinnerte sich Zöller schmunzelnd. „Der Familienbereich wurde nochmals erweitert. Es gibt sogar eine LED-Wand, damit Mütter beim Stillen weiter das Programm verfolgen können.“

Der „Grosse Kölsche Countdown“: 11.11.2026, Einlass: 8.15 Uhr, Beginn: 8.45 Uhr, Ende: 17.45 Uhr. Kinder bis 1,11 Meter: Eintritt frei, bis 15 Jahre: 15 Euro. Alle anderen zahlen 49 Euro. VIP-Tickets kosten 159 Euro.