Zwölf Wochen vor dem Sessionsstart gibt es eine bittere Nachricht für das Reiter-Korps Jan von Werth: Marketenderin Lisa Quotschalla kann künftig nicht mehr auf der Bühne stehen.

„Lisa hatte sich zum Ende der vergangenen Session eine Verletzung zugezogen, hat zunächst weitergetanzt und war frohen Mutes, dass diese von selbst wieder verheilt. Leider gab es nun die Diagnose, dass es nicht weitergehen kann“, sagte Pressesprecher Chris Schmitz unserer Redaktion.

Marketenderin Lisa Quotschalla tanzte seit 2020/21 für Jan von Werth

Die Marketenderin hatte seit der Session 2020/2021 für die Traditionsgesellschaft getanzt. „Das ist allen nicht leicht gefallen. Sie war neben dem Jan-un-Griet-Paar das Prunkstück der Gesellschaft. Gemeinsam durften wir viele schöne, besondere und unvergessliche Momente sowie zahlreiche Auftritte erleben“, hieß es vom grün-weißen Korps.

„Für ihren Einsatz und die gemeinsame Zeit bedanken wir uns herzlich und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und vor allem eine schnelle Genesung.“

Tanzoffizier Sascha Beslic hatte sich nach der vergangenen Session dazu entschlossen, seine Tanzstiefel ab sofort an den Nagel zu hängen. Max Beckmann übernahm die Rolle.

Jan von Werth ist jetzt zuversichtlich, obwohl die Session näher rückt, eine neue Marketenderin zu finden. „Das ist natürlich herausfordernd. Wir haben aber gute Kontakte und sind deshalb sehr guter Dinge, dass wir kurzfristig eine Nachfolgerin präsentieren können.“

Mehrere Kölner Traditionskorps gehen mit neuem Tanzpaar an den Start

Bei den Tanzpaaren der Kölner Traditionskorps hatte es in den vergangenen Monaten einiges an Bewegung gegeben. Bei der Ehrengarde hat Max Tillmann das Amt des Tanzoffiziers von Davide Giangualano übernommen. Er tritt nun mit Regimentstochter Alina Harig auf.

Auch die Nippeser Bürgerwehr musste sich neu sortieren. Nils Völlmecke ist neuer Tanzoffizier an der Seite von Marie Svenja Klupsch. Die Bürgergarde blau-gold präsentierte Maximilian Frericks, der mit Marie Sally auf die Bühne geht. Niklas Molitor wechselte von der Luftflotte zu den Altstädtern und tanzt seitdem an der Seite von Marie Kathi Kierig.