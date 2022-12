Katholische Kirche in Köln Hauptamtliche schreiben Brief an Kardinal Woelki

Köln – Einen Brief an Kardinal Woelki haben Vertreter der Diakonie, Gemeinde- und Pastoralreferenten und Mitglieder eines Priesternetzwerkes. In dem Schreiben begrüßen sie das Angebot Woelkis an den Papst, sein Amt als Erzbischof zur Verfügung zu stellen. „Aus unserer Sicht kann das dazu beitragen, dass wir als Kirche von Köln gemeinsam mit vielen Katholiken einen Weg aus der Krise in unserem Erzbistum finden“, so die Unterzeichner.

Dabei sehen die Vertreter „unbedingten Handlungsbedarf“ bei Themen wie den Umgang mit spirituellem Missbrauch und sexueller Gewalt, Machtausübung und Teilhabe an Entscheidungsprozessen durch Laien. Sie fordern den Aufbau von synodalen Strukturen, die volle Unterstützung des Synodalen Weges und eine Änderung der Grundordnung in Bezug auf persönliche Lebensführungen von Wiederveheirateten, Geschiedenen und queeren Menschen.



„Wie sehen bei diesen Themen einen Veränderungsbedarf, weil eine Nichtweiterentwicklung und ausbleibende Veränderung aus unserer Sicht die Glaubwürdigkeit der Kirche aufs Spiel setzen und viele Menschen in den Gemeinden , kirchlichen Institutionen und Verbänden zum Austritt führt“, heißt es in dem Brief. (ngo)

