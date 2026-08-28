In der Kölner Altstadt hat ein Räuber in der Nacht auf Freitag (28. August) einen 39 Jahre alten Mann mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, brachten Rettungskräfte den Verletzten mit einer Schnittwunde an der Hand zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Raub an der Frankenwerft

Nach ersten Erkenntnissen saß der 39-Jährige gegen 3 Uhr in der Außengastronomie an der Frankenwerft, als er den Diebstahl seines Rucksacks bemerkte. Wenige Meter entfernt entdeckte er seine Tasche bei zwei Männern, die diese gerade durchsuchten.

Als der Mann die mutmaßlichen Täter ansprach und seinen Rucksack wieder an sich nahm, soll einer der Männer ihn mit einem Messer angegriffen und ihn an der Hand verletzt haben. Daraufhin sollen weitere Tatverdächtige auf den 39-Jährigen eingeschlagen und ihm seine Halskette, seine Geldbörse sowie den Rucksack abgenommen haben. Die Räuber flüchteten anschließend mit der Beute.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Zeuginnen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern und Täterinnen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)