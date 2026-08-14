Wegen Wartungsarbeiten am Tunnel Köln-Lövenich muss die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd in drei Nächten Ende August vollgesperrt werden. Wie die Autobahn GmbH Rheinland mitteilt, betrifft dies die Nächte zwischen Dienstag, dem 25. August, und Freitag, dem 28. August.

Die Sperrungen gelten jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag. In der Nacht auf Mittwoch sowie in der Nacht auf Freitag ist die A1 in Richtung Koblenz gesperrt. Somit ist eine Auffahrt in den Anschlussstellen Köln-Bocklemünd und Köln-Lövenich auf die A1 in Fahrtrichtung Koblenz nicht möglich.

Wartungsarbeiten am Tunnel Köln-Lövenich

In der Nacht auf Donnerstag sowie auf Freitag betrifft die Sperrung die Fahrtrichtung Dortmund. Dadurch ist eine Auffahrt in der Anschlussstelle Köln-Lövenich auf die A1 in Fahrtrichtung Dortmund nicht möglich. Zudem ist die Verbindung von der A4 auf die A1 in Fahrtrichtung Dortmund im Kreuz Köln-West gesperrt.

Die Autobahn GmbH Rheinland weist darauf hin, dass entsprechende Hinweistafeln aufgestellt und Umleitungen mit rotem Punkt ausgeschildert sind. Der Fernverkehr sollte zudem großräumig über die A3 und A4 ausweichen. (red)