Angela Merkel ist bei der Digital X am 8. September in Köln zu Gast. Bei der Technik- und Digitalisierungsmesse, die diesmal im Rheinauhafen stattfindet, werden die ehemalige Bundeskanzlerin wie auch Robert Habeck als eine von mehreren Sprechern auftreten. Unter dem Motto „Navigate What’s Next“ dreht sich die Veranstaltung in diesem Jahr um Künstliche Intelligenz.

In Gesprächen auf zwei Bühnen diskutiert Digital X die Technologie von Künstlicher Intelligenz und wie Unternehmen diese einsetzen können. Daneben werden konkrete Anwendungen präsentiert. Aber auch politische und gesellschaftliche Aspekte von Künstlicher Intelligenz sind ein Thema.

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren in Köln über KI

So äußern sich bei Digital X einige aktive sowie ehemalige Politikerinnen und Politiker zu Künstlicher Intelligenz, ihrer Anwendung und ihren Auswirkungen. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht mit Miriam Meckel, außerdem kommen Ex-Vizekanzler und -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sowie Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Abgeordnete des Europäischen Parlaments, zu Wort. Eröffnet wird die Konferenz von Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester, direkt im Anschluss spricht Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Neben der Politik diskutieren auch Stimmen aus Wirtschaft und Wissenschaft Themen rund um Künstliche Intelligenz. Unter anderem kommen der Historiker Yuval Noah Harari und die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub zu Wort. Auch die CEOs von Siemens und der Telekom, Roland Busch und Tim Höttges, sind Sprecher bei der Veranstaltung.

Sicherheit bis Notfallmedizin: Digital X zeigt konkrete KI-Anwendungen

Neben den Gesprächen auf den beiden Bühnen präsentiert Digital X auch Anwendungen und technische Belege, wie Unternehmen Künstliche Intelligenz für sich nutzen. Live-Demonstrationen, Expertengespräche und reale Anwendungsfälle sollen die Innovationen greifbar machen und zeigen, wie aus einzelnen Technologien konkrete Geschäftslösungen entstehen.

Dafür entstehen im Rheinauhafen rund um das Schokoladenmuseum verschiedene Themenwelten. So geht es um Cybersicherheit, produktive KI-Agenten, Assistenzsysteme, KI-gestützte Notfallmedizin sowie die Verknüpfung von Menschen, Standorten, Maschinen und Daten. Statt weiterer Versprechen über KI wollten Unternehmen „wissen, was funktioniert, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind und wie sie auch bei zunehmender Automatisierung die Kontrolle behalten“, sagt Klaus Werner, Gastgeber der Digital X und Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom.

Digital X findet 2026 im Kölner Rheinauhafen statt

Die branchenübergreifende Initiative Digital X wurde 2017 von der Telekom ins Leben gerufen. Sie hat das Ziel, die digitale Transformation in verschiedenen Bereichen voranzutreiben. Auf der gleichnamigen Veranstaltung diskutiert und präsentiert sie jährlich aktuelle Entwicklungen der Digitalisierung.

Nachdem es Diskussionen um das Belgische Viertel als Veranstaltungsort der Digital X gegeben hatte, wurde das Event im vergangenen Jahr im „Confex Center“ der Kölner Messe in Deutz veranstaltet. In diesem Jahr findet es im Rheinauhafen statt. Die Telekom erwartet 6000 Besucherinnen und Besucher. (tli)