Ab dem ersten August-Wochenende startet der Apéro-Markt in seine zweite Runde. Das Aperitif-Pop-Up-Event findet vom 7. August bis zum 20. September immer freitags bis sonntags auf der Vogelsanger Straße statt. Die Stadt erhofft sich, den Brüsseler Platz durch die Veranstaltung zu entlasten.

Der Apéro-Markt bietet Wein, Aperitifs sowie kreative Drinks und alkoholfreie Getränke an. Daneben bieten Food-Stände Speisen an, auch vegetarische und vegane Angebote sind dabei. An den sieben Wochenenden zwischen dem 7. August und dem 20. September öffnet die Veranstaltung freitags um 18 Uhr, samstags und sonntags geht es um 13 Uhr los. An Freitagen und Samstagen schließt das Event um 23 Uhr, an den Sonntagen um 20 Uhr.

Apéro-Markt soll den Brüsseler Platz entlasten

Seine Premiere feierte der Apéro-Markt im vergangenen Jahr, wie 2025 erhielt das Kölner Unternehmen New Food Love den Zuschlag für eine entsprechende Ausschreibung der Stadt Köln. Die Stadt möchte mit dem Event eine Alternative zum Brüsseler Platz schaffen. Dort ist die Geräuschkulisse an warmen Sommerwochenenden seit Jahren ein Streitthema.

Zuletzt hatte das Verwaltungsgericht Köln der Stadt ein Zwangsgeld von 5000 Euro auferlegt, weil sie nach Ansicht des Gerichts nicht genug gegen den abendlichen und nächtlichen Lärm rund um den Brüsseler Platz tue. Gegen diese Entscheidung hat die Stadt Köln nun Beschwerde eingelegt. (tli)