Abo

Mit kleinen KehrmaschinenAWB hält Kölner Radwege sauber

1 min
Radweg am Hohenzollernring

Die AWB entfernen Laub, Schmutz oder auch Scherben von den Radewegen und sorgen so dafür, dass sie sicher befahren werden können.  (Archivbild)

Copyright: Dirk Borm

Die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln reinigen rund 400 Kilometer an separat geführten Radwegen.

Sommerzeit ist Fahrradzeit – viele Kölnerinnen und Kölner nutzen das Rad in der warmen Zeit des Jahres besonders intensiv. Damit das auch möglichst sicher vonstattengeht, sorgen die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln (AWB) längst nicht nur für saubere Straßen und Plätze, sondern auch für saubere Radwege – und damit dafür, dass diese befahrbar bleiben.

Separate Radwege und gemeinsam genutzte Spuren

Nach festen Reinigungsplänen befahren kleine Kehrmaschinen die rund 400 Kilometer an separat geführten Radwegen. Dabei beseitigen sie Verschmutzungen und nehmen Laub,  Glasscherben oder achtlos weggeworfene Verpackungen auf. Alles, was beim Fahren stören oder sogar gefährlich werden könnte.

Viele Radwege verlaufen in Köln nicht baulich getrennt, sondern auf gemeinsam genutzten Flächen mit dem Fußverkehr. Auch diese Abschnitte werden von den Straßenreinigerinnen und Straßenreinigern gesäubert.  (red)

www.awbkoeln.de