Am Wochenende steigt in Köln die 14. Auflage der Bücherbörse. Unter dem Motto „All you can read“ können Interessierte am 5. und 6. September an der Technischen Hochschule Köln Bücher und Schallplatten erwerben. Der Erlös finanziert Schulbauprojekte in Afrika. Daneben bietet die Bücherbörse ein buntes Programm.

Die Bücherbörse findet auf dem Campus Südstadt der TH Köln statt, sowohl Samstag als auch Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Rund 30.000 Bücher und Schallplatten bietet der gleichnamige gemeinnützige Verein auf der Bücherbörse an. Alle kosten zwei Euro. Der Eintritt hingegen ist kostenlos.

Neben Schallplatten und Büchern bietet die Bücherbörse auch ein Rahmenprogramm. Für Musik sorgen unter anderem Maude, Meta und der Wolf, Joyce Nuhill, „Der Chor der donnerstags probt“, Le Grand Guapo und Kyana del Mar. Frisch gekochtes eritreisches Streetfood ergänzt das Buffet von Cafés und Restaurants. Für Kinder gibt es ein Spieleparadies, Kinderschminken sowie zwei Clown- und Zaubershows: am Samstag um 11 Uhr, am Sonntag um 11.30 Uhr.

Bücherbörse finanziert Schulbau-Projekte in Afrika

Die Bücherbörse war einst als kleine Initiative von Studierenden gestartet, 2012 wurde der gleichnamige gemeinnützige Verein gegründet. Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern in bildungsschwachen Regionen gezielt und nachhaltig Bildung zu ermöglichen.

Das setzt der Verein um, indem er den Bau von Schulen unterstützt. Der Erlös der diesjährigen Bücherbörse fließt in ein aktuelles Schulbauprojekt in Tansania. Im vergangenen Jahr konnte die Bücherbörse 75.000 Euro erlösen. (tli)