„Es wäre falsch, jetzt nachzulassen“Cologne Pride Express rollt mit Partystimmung nach Amsterdam

Um kurz nach 8:20 Uhr ist am Samstagmorgen der Cologne Pride Express vom Kölner Hauptbahnhof in Richtung Amsterdam gestartet. Ziel der Reise: der World Pride mit der berühmten Canal Parade. Zum ersten Mal wird der Sonderzug vom Cologne Pride mitveranstaltet. Tickets für Hin- und Rückfahrt waren bereits im Vorfeld ab 85,90 Euro erhältlich. Nach der Ankunft haben die Fahrgäste zwischen 12 und 20 Uhr Zeit, an den Veranstaltungen in Amsterdam teilzunehmen, bevor der Zug am Abend wieder zurück nach Köln fährt. Bereits auf der Hinfahrt konnten an mehreren Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen weitere Fahrgäste zusteigen.

Cologne Pride Express: Elf Waggons unterwegs nach Amsterdam

Die insgesamt elf Waggons sind nahezu ausgebucht. Das Zentrum der Feier befindet sich allerdings in den beiden Discowagen. Mit Bars, DJs und lauter Musik herrscht dort ausgelassene Partystimmung. Der ältere Zug schaukelt zwar deutlich über die Gleise, der Stimmung tut das jedoch keinen Abbruch: Es wird laut mitgesungen und getanzt.

Der Cologne Pride Express ist am Samstagmorgen vom Kölner Hauptbahnhof in Richtung Amsterdam gestartet. Copyright: Rouven Otto

Viele der Mitreisenden fahren schon seit Jahren mit – früher noch unter einem anderen Veranstalter. Während in den Discowagen gefeiert wird, schlafen einige Fahrgäste in den kleinen Abteilen noch. Schließlich ist es noch früh am Morgen.

„Es wäre falsch, jetzt nachzulassen“

Für Niklas Kaiser, Pressesprecher des Cologne Pride, hat die Fahrt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. Angesichts der zunehmenden Anfeindungen gegen die queere Community sei es wichtiger denn je, den Zusammenhalt zwischen Pride-Veranstaltungen in Deutschland, Europa und weltweit zu zeigen. „Es wäre falsch, jetzt aufzuhören mit dem, was wir tun. Es wäre falsch, jetzt nachzulassen.“

Mit diesen Worten begründet Kaiser auch, warum der Cologne Pride Express trotz des Anschlags rund um den CSD in Berlin stattfindet. Viele Mitreisende teilen diese Haltung. Für sie ist die Teilnahme am World Pride in Amsterdam ein bewusstes Zeichen nach dem Motto: Jetzt erst recht.