Die Kölner Feuerwehr ist derzeit in der Innenstadt im Einsatz. Aus einer Cocktailbar dringen dichte Rauchwolken. „Uns wurde eine starke Rauchentwicklung im Gebäude Am Bollwerk 1 bis 5 gemeldet“, bestätigt Feuerwehrsprecher Ulrich Laschet am Dienstagmorgen (18. August) auf Nachfrage. Kräfte seien vor Ort, die Lage sei jedoch noch unklar.

Kölner Innenstadt: Feuer in Lagerraum im Keller ausgebrochen

Nach ersten Informationen ist ein Feuer in einem Lagerraum im Keller des Gebäudes ausgebrochen. In dem Haus direkt am Rhein befindet sich auch das Hotel Kunibert der Fiese. Der Eigentümer hat das ausgebuchte Hotel mit 36 Betten selbst evakuiert. Als die Feuerwehr eintraf, waren alle Gäste draußen in Sicherheit.

Feuerwehrleute stehen vor dem Hotel Kunibert der Fiese in der Kölner Innenstadt. Copyright: Alexander Schwaiger

Das aus dem rechtsrheinischen Stadtgebiet aufgenommene Foto zeigt die Rauchentwicklung aufgrund des Brandes im Hotel Kunibert der Fiese Copyright: privat

Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Eine leicht verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von Gasflaschen, die im Keller gelagert waren, sei zu keiner Zeit eine Gefahr ausgegangen, erklärte Wehrsprecher Laschet gegen 11 Uhr. „Wir sind jetzt noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.“ Die Rheinenergie habe die komplette Straße Am Bollwerk stromlos geschaltet.

Feuerwehr warnt vor Rauchausbreitung in Köln

Die Feuerwehr warnt vor Geruchsbelästigung und Rauchausbreitung in der Altstadt-Nord und appelliert, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen abzuschalten. (red)

Mehr Informationen in Kürze.