„Geheimtipp Köln“Ex-BND-Chef liest mit Tochter aus gemeinsamem Buch

Eine exklusive Lesung mit Gerhard Schindler, seiner Tochter Rebecca Schindler und Musiker Björn Heuser gibt es am Sonntag, 30. August, im Zimmermanns in Bickendorf. Die drei Beteiligten lesen aus dem Buch „Geheimtipp Köln – Ein Ex-Geheimdienstchef und seine Tochter wandern den Kölnpfad“ und erzählen von der Entstehung des Projekts. Heuser wird zudem einige Lieder spielen.

Gerhard Schindler, ehemaliger Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), und seine Tochter Rebecca Schindler haben sich auf den rund 160 Kilometer langen Kölnpfad begeben. Ihre Erlebnisse haben sie in dem Buch festgehalten.

Ex-BND-Chef zu Gast in Kölner Kneipe Zimmermanns

In elf Etappen erkunden Vater und Tochter Köln abseits der klassischen Touristenpfade. Sie erzählen persönliche Geschichten, berichten von Begegnungen und beschäftigen sich mit den elf Paragraphen des kölschen Grundgesetzes. Auch typische Kölner Themen wie der Dom, der 1. FC Köln, Kölsch, Karneval, der Rhein und der Colonius kommen zur Sprache.

Unterstützt wurden die beiden auf der letzten Etappe von Björn Heuser. Der Kölner Musiker steuerte außerdem ein eigenes Kapitel zum Buch bei.

Zum Abschluss blickt Gerhard Schindler auf seine Zeit beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln zurück. Dabei erzählt er von Geheimdienstfällen und persönlichen Erlebnissen aus den 1980er-Jahren.

Karten sind vor Ort und im Vorverkauf über die Internetseite von Björn Heuser erhältlich: www.heuserkoeln.de/aktionen. (jan)