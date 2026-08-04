Zur Einschulung braucht jedes Kind einen Schulranzen, egal wie viel Geld seine Eltern haben. Dafür gibt es zum Schulanfang des Jahres 2026/27 wieder die Einschulungshilfe. Die Stadt Köln stellt Eltern, die den Köln-Pass haben, bis zu 100 Euro zur Verfügung, um Schulmaterialien zu kaufen.

Darunter fallen Schreibwaren wie Hefte und Stifte und Materialien für den Kunstunterricht wie Farben oder Knete. Auch Sportkleidung und Sportbeutel übernimmt die Stadt. Alle Erstklässler, die einen Anspruch auf die Hilfe haben, erhalten einen Brief per Post. Aufgrund eines technischen Fehlers hatte die Stadt Köln auch den Schulanfängern des vergangenen Jahres einen Brief geschickt. Einen Antrag stellen können nur Eltern von Kindern, die zum Schuljahr 2026/27 eingeschult werden.

Antrag bis 31. Oktober stellen

Interessierte Familien mit Köln-Pass können den Antrag bis zum 31. Oktober 2026 schriftlich an das Amt für Soziales, Arbeit und Senioren schicken. Das Formular und die Adresse sind auf der Website der Stadt zu finden. Die Kaufbelege für das Schulmaterial müssen die Familien ein Jahr lang aufbewahren, weil die Stadt sie stichprobenartig kontrollieren will.

Den Köln-Pass können Kölnerinnen und Kölner erhalten, die bestimmte Sozialleistungen beziehen oder ein sehr geringes Einkommen haben. Zusätzlich zur Einschulungshilfe gibt es damit Rabatte auf Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebote wie Schwimmbäder oder Museen. Informationen gibt es unter 0221 / 221-25305.

Sozialamt.KoelnPass@stadt-koeln.de