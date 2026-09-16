„Hier kommt der Köbes“, so heißt der neue Song des langjährigen Höhner-Frontmanns Henning Krautmacher. Als er am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten die Bühne betrat, kam da aber nicht nur der eine Köbes. Sondern gleich zwölf. Kölsche Kultur im Mainzer Sendezentrum des ZDF.

Im weißen Hemd und in schwarzer Hose, mit blauer Jacke und Lederschürze bekleidet unterstützten die zwölf Köbesse den Auftritt von Henning Krautmacher im Fernsehgarten, der am Sonntag zum „Gute-Taten-Garten“ wurde, bei dem das ZDF diejenigen in den Vordergrund stellen wollte, die sich ehrenamtlich engagieren.

Rhein, Dom, 1. FC Köln – und der Köbes

Von ehrenamtlichem Engagement lebt natürlich auch der Kölner Karneval, das wahrscheinlich größte Aushängeschild kölscher Kultur. Was einem zu Köln sonst noch so einfällt? „Gern genommene Begriffe wie der Rhein, der Dom und der 1. FC Köln sind unzählig oft besungen worden. Der – in Köln – ‚heilige Berufsstand des Köbes‘ jedoch nur höchst selten“, sagt Henning Krautmacher. Und findet: „Höchste Zeit also, dass die wackeren Kölsch-Figuren der Kölner Gastkultur einmal mehr geehrt werden.“

Und so wurde der „heilige Berufsstand“ am Sonntag dem großen Publikum des ZDF-Fernsehgartens präsentiert. Nicht nur durch das neue Lied von Henning Krautmacher. Sondern live und in Farbe auch durch die zwölf Köbesse, die im Hintergrund fleißig mittanzten und -sangen. Dass die Kölsch-Gläser in ihren Händen nur aus Pappe und nicht echt waren, tat der Geschichte wohl keinen großen Abbruch.

Henning Krautmacher als Köbes in der Volksbühne

Und auch Henning Krautmacher selbst stand natürlich als Köbes auf der Bühne des ZDF-Fernsehgarten. Neu war die Rolle für ihn nicht. Schließlich hat er den Köbes beim Kölner Comedy-Musical „Himmel und Kölle“ in der Volksbühne am Rudolfplatz schon mehr als 50 Mal selbst gespielt. „Und jedes Mal macht es mir Spaß“, sagt Krautmacher.

Mit seinen Auftritten ebnete der langjährige Frontmann der Höhner den Weg für weitere bekannte Kölner, die Gastauftritte bei „Himmel und Kölle“ hatten – darunter Mirja Boes, Tom Gerhard und Jürgen Becker. Das Musikvideo zum Song „Hier kommt der Köbes“ entstand übrigens auch dort. (tli)