Gut 20 Bäume mit eindrucksvollen roten Blättern schmücken die Deutzer Freiheit seit Jahren. Sie verleihen der Straße in Köln-Deutz einen idyllischen Charakter und bieten zudem Schatten bei Hitze. „Wenn sie blühen, ist das ein ganz besonderer Anblick und auch sonst, ist es einfach schön, diese Allee herunterzublicken“, schwärmt die Anwohnerin Gabriele Schaeven‑Klein. Doch während der Hitzewelle im Sommer habe die Deutzerin sich Sorgen um die Bäume an der Straße gemacht, denn sie wurden nicht bewässert, obwohl sie ausgesehen hätten, als wäre es nötig.

Gabriele Schaeven-Klein Copyright: Rika Kulschewski

„Im Grunde war es seit Mai trocken und ich habe nie gesehen, dass sie bewässert wurden. Auch andere haben nichts gesehen“, erzählt Schaeven-Klein. Sie schrieb deshalb der Stadt einen Hinweis, woraufhin die Bäume letztlich bewässert wurden. Die Stadt Köln teilt auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass die Bäume an der Deutzer Freiheit zunächst nicht gegossen worden seien, da das Grünflächenamt gezielt Jungbäume bewässere, die sich im 4. und 5. Standjahr nach Pflanzung befinden. In den ersten drei Jahren liege die Verantwortung bei den jeweiligen Fachunternehmen, die die Bäume gepflanzt haben.

Köln: Bei Hitze werden vor allem Jungbäume bewässert

„Bei den Rotbuchen an der Deutzer Freiheit handelt es sich um Altbäume und keine Jungbäume, weshalb sie turnusgemäß zunächst nicht in das Regelschema der Intensivbewässerung fielen“, so die Stadt. „Die aufmerksame Bürgerin hat die Stadt Köln dankenswerterweise auf den Zustand dieser Bäume hingewiesen. Nach der vorrangigen Versorgung der Jungbäume wurden die Rotbuchen daraufhin umgehend in die aktuellen Ablaufpläne für die Bewässerung integriert und entsprechend gegossen.“

Bei Schaeven-Klein habe die Situation letztlich allgemein die Frage der Verantwortung aufgerufen. „Es ist ja schön, dass die Stadt versucht, Köln zu begrünen, auch wenn dafür leider häufig Parkplätze wegfallen, aber dann muss sich auch darum gekümmert werden“, sagt die Kölnerin. Besonders mit Blick auf die Zukunft, in der weitere Hitzewellen zu erwarten sind, mache Schaeven-Klein sich Sorgen um die Bäume und frage sich, was das Konzept der Stadt sei. Zumal die Bäume an der Deutzer Freiheit kein Einzelfall sind.

Köln-Deutz: Bäume an Deutzer Freiheit während Hitze nicht bewässert

Bei großer Hitze und Trockenheit wie in diesem Sommer schöpfe das Grünflächenamt laut Stadt Köln alle verfügbaren Kapazitäten aus, um den Trockenstress für die Gehölze zu minimieren. Dafür würden bei Hitze Spezialfahrzeuge und Ausrüstungen eingesetzt, sodass zwei Gießwagen mit je 5.000 Litern Fassungsvermögen, drei Gießwagen mit je 2.000 Litern Fassungsvermögen und 34 Pritschenwagen, ausgestattet mit mobilen 1.000-Liter-Wasserfässern, im gesamten Stadtgebiet zur Bewässerung eingesetzt werden. Zur Schonung der Trinkwasserreserven würden vorrangig Brauch-, Grund- und Zisternenwasser genutzt. Wo das nicht technisch möglich ist, werden die Einsatzfahrzeuge über Standrohre an das Hydrantennetz befüllt.

„In regulären Jahren werden Jungbäume bis zu 12 Mal pro Jahr gewässert. Bei extremer Hitze und anhaltender Trockenheit erhöht die Stadt Köln dieses Intervall auf bis zu 15 Bewässerungsgänge pro Jahr.“ Die Mitarbeitenden würden zwar nach entsprechenden Gießlisten arbeiten, seien jedoch geschult, bei ihren Touren auch weitere Bäume auf städtischem Grund spontan mitzuversorgen, wenn diese sichtbare Symptome von Trockenstress zeigen.

Darüber hinaus freue die Stadt Köln sich über Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und rufe sie dazu auf, Bäume, Sträucher und Beete in ihrer direkten Nachbarschaft bei der Wasserversorgung zu unterstützen. Zudem können Interessierte eine offizielle Baumpatenschaft übernehmen und dann über die Stadt spezielle Bewässerungssäcke erhalten. Diese werden um den Stamm angebracht und geben das Wasser über Tröpfchenbewässerung langsam und tiefenwirksam an das Wurzelsystem ab.