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Entschärfung am DonnerstagWeltkriegsbombe im Rhein gefunden

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05.05.2022, Köln: Symbolfoto Feature Polizei Einsatz Blaulicht. Ein mit Flatterband der Polizei NRW abgesperrter Bereich in der Kölner Innenstadt. Donnerstag 5. Mai 2022 Aufgenommen am: 05.05.2022 Foto: Alexander Roll (Staff)

In Köln ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden (Symbolbild). 

Copyright: Alexander Roll

Im Rhein in Deutz ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe muss noch heute entschärft werden.

In Deutz ist im Rhein am Donnerstagvormittag ein Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, wie die Stadt mitteilt. Der Blindgänger, der auf Höhe des Rheinparks liegt, soll noch am selben Tag entschärft werden. Es handelt sich um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder.

Der Evakuierungsradius beträgt 400 Meter. Ob und wieviele Anwohnerinnen und Anwohner betroffen sind, ist noch unklar.

Weitere Informationen folgen in Kürze. (red)