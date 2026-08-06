In Deutz ist im Rhein am Donnerstagvormittag ein Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, wie die Stadt mitteilt. Der Blindgänger, der auf Höhe des Rheinparks liegt, soll noch am selben Tag entschärft werden. Es handelt sich um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder.

Der Evakuierungsradius beträgt 400 Meter. Ob und wieviele Anwohnerinnen und Anwohner betroffen sind, ist noch unklar.

Weitere Informationen folgen in Kürze. (red)