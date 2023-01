Feuer auf Dachboden Feuerwehr löscht Brand auf der Aachener Straße

Mit Drehleitern war die Feuwerwehr am frühen Samstagmorgen an der Aachener Strasse im Einsatz.

Köln – Am Samstagmorgen um 04:26 Uhr wurde der Feuerwehr Köln ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Ecke Händelstraße/Aachener Straße gemeldet. Das Feuer, das von den Einsatzkräften im Bereich des Dachbodens und in einem Büro lokalisiert worden ist, konnte gelöscht wurden. Verletzt wurde niemand. Das berichtet die Feuerwehr Köln.

Da die Gefahr bestand, dass das Feuer auf das gesamte Dach übergreift, erhöhte die Feuerwehr die Alarmstufe und holte Verstärkung dazu. Insgesamt waren 38 Einsatzkräften und 12 Fahrzeuge im Einsatz.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurden mehrere Wohnungen geräumt und die Bewohner in Sicherheit gebracht.15 Personen waren davon betroffen, wobei eine Person über die Drehleiter gerettet wurde. (red)